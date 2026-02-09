「高市旋風」が自民党に歴史的勝利をもたらした今回の衆院選。追い風に乗って当選した自民の新人や、薄氷を踏む思いで議席を得た中道改革連合のベテラン候補らは一夜明けた９日午前、それぞれの選挙戦を振り返り、新たな一歩を踏み出した。「しんどい選挙だった」「応援してくれた有権者に恩返しでき、ほっとした」神奈川１区で初当選した自民の丸尾南都子さん（４３）はそう語り、午前７時頃から横浜市金沢区の京急金沢文庫