ブルージェイズは全１２選手をＷＢＣに送り込む。岡本和真（日本）、ウラジミール・ゲレーロ・ジュニア（ドミニカ共和国）、アレハンドロ・カーク（メキシコ）、アーニー・クレメント（米国）、アンドレス・ヒメネス（ベネズエラ）、ヤリエル・ロドリゲス（キューバ）、レオ・ヒメネス（パナマ）の７選手はメジャーリーガーとして各国を代表するが、あとの５人はマイナー選手となっている。地元メディア「ジェイズジャーナル」