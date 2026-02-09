【モデルプレス＝2026/02/09】サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた元練習生で元HKT48の水上凜巳花が、2月9日までに自身のX（旧Twitter）を更新。歯列矯正中の近影を公開した。【写真】「日プ女子」出身美女「輪郭変わりすぎ」“別人級”近影ショット◆水上凜巳花「輪郭変わりすぎ」近影ショット披露水上は「ワイヤー矯正して半年、輪郭変わりすぎてエイプリルフールかとおもってる毎日」と