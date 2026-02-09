【モデルプレス＝2026/02/09】元乃木坂46の樋口日奈が2月8日、自身のInstagramを更新。姪との2ショットを公開した。【写真】28歳元乃木坂「デレデレでほっこり」姪っ子に密着する素の姿◆樋口日奈、姪との旅行2ショット公開樋口は「少し前に…姪っ子、お姉ちゃん、お母さんと（飛行機の絵文字）凍てつく寒さの中に旅ならではの心地良さがありました」と母親と実姉で女優の樋口柚子とその娘と旅行をしたことを報告し、旅行中のプラ