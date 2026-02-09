ELLEGARDENとMONGOL800による合同の2026年初ライブが急遽決定・告知された。会場はKT Zepp Yokohama。“FIRST FOOT FORWARD 2026” と銘打たれたこのライブでは、同二組による2005年以来、21年ぶりの対バンが実現する。両バンドの今年の「はじめの一歩（= FIRST FOOT）」となるこの日のライブは、単なる再会以上の意味を帯びたものになりそうだ。チケットの申込受付は2月9日（月）18:00より開始される。■＜ELLEGARDEN× MONGOL8