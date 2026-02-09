フィギュア団体銀、坂本が自身の得点に驚く姿が拡散ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は8日（日本時間9日）に最終日を迎え、日本が2大会連続の銀メダルを獲得した。女子フリーでは坂本花織（シスメックス）が148.62点で1位。この演技直後に坂本が見せた独特の“リアクション”に、海外のファンが心をつかまれたようだ。坂本はフリー「愛の讃歌」に乗って、スピード感あふれる演技を披露。後半の連続ジャンプで