ＪＲ東日本・千葉支社は９日、ＪＲ久留里線の久留里―上総亀山間の鉄道事業の廃止を発表した。今年度中に、鉄道事業の廃止の届けを行う。同線は、千葉県木更津市の木更津駅から同県君津市の上総亀山駅までを結ぶ鉄道路線。全長３２・２キロのうち、今回の廃止区間は９・６キロとなる。同社によると、久留里線は１９８７年４月に国鉄から事業を引き継いだが、急速なモータリゼーションの進展などで利用者数減少が続き、特に久留