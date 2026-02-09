クリスタルパレス鎌田大地が昨年12月以来、約2か月ぶりに復帰したイングランド1部プレミアリーグのクリスタルパレスに所属する日本代表MF鎌田大地は、現地時間2月8日のブライトン戦に途中出場。約2か月ぶりの復帰で、1-0の逃げ切り勝ちに貢献したことが称えられた。鎌田は昨年12月14日の第16節マンチェスター・シティ戦を最後に負傷離脱していたが、約2か月ぶりの出場になった。クリスタルパレスの公式サイトでは、マッチレポ