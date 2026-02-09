Hey！Say！JUMPの山田涼介（32）が9日、都内で化粧品ブランド「メイベリンニューヨーク」ジャパンアンバサダー発表会に出席した。きょう9日から放映される「メイベリンSPステイルミマットリキッドファンデーション」の新CMに出演。製品はファンデーションを塗っていないかのような“素肌美”が特徴となっている。今後、自身もライブで使用したいといい「ファンの皆さんと会う場所。実際に見たときに厚塗りしてると