お笑いコンビ「麒麟」川島明（47）が8日放送のTBSラジオ「川島明のねごと」（日曜後7・00）にゲスト出演。実力を認めるお笑いコンビについて語った。リスナーから寄せられたトークテーマは関西を拠点に活動するお笑いコンビ「スマイル」の瀬戸洋祐で、川島は「瀬戸って全部のトランプのジョーカーの顔してる」などと話して笑わせた。この日ゲスト出演したお笑い芸人の中山功太は「久しぶりに会っても元気そうで。ちゃんと、