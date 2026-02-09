テレビ大阪で7日に放送された『あの人のスマホをのぞき見！やすとものグルメなブックマーク』（後7：54）で、京都の撮影所スタッフがこぞって勧めるという喫茶店が紹介された。【写真】内藤剛志が絶賛京都の撮影所スタッフがこぞって勧める“これぞ喫茶店の究極のカレー”同番組は、グルメな有名人＝「美味（おい）シスト」たちのスマホをのぞき見し、ブックマークに登録された名店や、「美味シスト」も未体験の「今度行って