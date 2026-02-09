高知県警本部高知南署は9日、愛媛県四国中央市の山中に女性の遺体を遺棄したとして、死体遺棄の疑いで会社員杉尾頼久容疑者（46）＝同市中之庄町＝を逮捕した。県警は殺人・死体遺棄事件として同署に特別捜査本部を設置したと発表した。逮捕容疑は昨年9月下旬ごろ、四国中央市の山中に、高知市に住む当時47歳の女性の遺体を遺棄した疑い。署によると、被害者が行方不明となり捜査していた。詳しい経緯を調べている。