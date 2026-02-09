¥Ô¥¨¥È¥í¡¢¥ì¥Ü¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢¥¤¡¼¥³¥¹¤Î3¼Ò¤Ï1·î¤«¤é¥Ô¥¨¥È¥í¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ô¥¨¥È¥íËÜÅ¹ ¥»¥ó¥È¥é¡¼¥ì¡×¡Ö¥Ô¥¨¥È¥í Ä¹ÈøÅ¹¡×¡Ö¥Ô¥¨¥È¥í ¼¡Ïº´ÝÅ¹¡×¤Î3Å¹ÊÞ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëÇÑ¿©ÍÑÌý¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹Ò¶õÇ³ÎÁ¡ÊSAF¡áSustainable Aviation Fuel¡Ë¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¥¤¡¼¥³¥¹¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤Î¹½ÃÛ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿ºÆ»ñ¸»²½¥¹¥­¡¼¥à¤Ï¥Ô¥¨¥È¥í¤¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê