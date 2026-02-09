NTT¥É¥³¥â¤Ï9Æü¡¢¿Í¹©±ÒÀ±¤È¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬Ä¾ÀÜÄÌ¿®¤Ç¤­¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò2026Ç¯ÅÙ½éÆ¬¤«¤éÄó¶¡¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃÏ¾å´ðÃÏ¶É¤ÎÅÅÇÈ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£ ±ÒÀ±ÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¶õ¤Ë¤¢¤ë±ÒÀ±¤¬´ðÃÏ¶É¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¡¢»³´ÖÉô¤äÎ¥Åç¡¢³¤¾å¤È¤¤¤Ã¤¿½¾Íè¤ÎÄÌ¿®·÷³°¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤â¤Î¡£ºÒ³²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ¾å¤ÎÄÌ¿®ÀßÈ÷¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤â¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã