全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅・大丸東京店の老舗焼鳥店『鶏繁 大丸東京店』です。大丸東京店、名店揃いのフロアで高コスパ店を発見空腹を満たすなら12階のレストランフロアへ。和洋中の名店が揃うこちらで注目すべきは、新橋に本店を持つ老舗焼鳥店『鶏繁』。多彩な部位で構成される焼鳥コースは、柔らかい岩手県産南部赤鶏にこだわった本店の味と職人技を楽しめ