¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍ¥¤µ¤ó¤Ï2·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¤Î¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Á¥§¥¢¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö²Ä°¥ÁÛ¡×¡Ö¶²ÉÝ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Á¥§¥¢¤Ë¡ÖºÂ¤ë¤Î²Ä°¥ÁÛ¡×¡Ö¶²ÉÝ¡×¤ÎÀ¼¡Ö¥Á¥§¥¢¤È¤·¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¡ª¡×¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¡Ä¡Ä»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È3ËÜ¤ÎÆ°²è¤Ç¡ÖºÇ¶á¤Î²È¤ÎÃæ¤Î½ÐÍè»ö¡×¤òÊó¹ð¡£3ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤È2ËÜÌÜ¤ÎÆ°²è¤Ç¡ÖUFO¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä½¸¤á¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¥Á¥§¥¢¤È¤·¤Æ