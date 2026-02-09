巨人の中山と泉口が休日返上で練習を行った。中山は「1日、動かないよりも動いた方が休み明けが楽ですし、バッティングの感覚もいいのでやらないと気持ち悪いかなと思って来ました」とマシン打撃などで汗を流した。泉口は「強く振ることは継続していきたい。紅白戦も入ってきますし、実戦も増えてくる。試合のためのバッティングをやっていきたい」と意欲的だった。