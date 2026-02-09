ニッポン放送では、衆議院議員選挙の開票速報特別番組を8日の投開票日当日の夜に届けたが、radikoの聴取者数（ユニークユーザ数）のシェアにおいて、午後9時からの第1部となる『ニッポン放送 峯村健司と飯田浩司 総選挙開票スペシャル〜今後のニッポンを考える〜』が22.9%、深夜1時からの第2部となる『ニッポン放送 須田慎一郎と森田耕次 総選挙開票スペシャル』が36.6%でともに1都6県15局中首位となり、8時間の平均シェアでも29