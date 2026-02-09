大阪府庁に登庁する、府知事選で3選を決めた吉村洋文氏（右から2人目）＝9日午前大阪府知事、大阪市長の出直しダブル選から一夜が明けた9日、知事選で3選を決めた吉村洋文氏（50）と、市長選で再選された横山英幸氏（44）は、日本維新の会が本拠地で掲げる看板政策「大阪都構想」の3度目挑戦に向け始動した。来年4月までの任期中の住民投票実施を目指し、都構想の具体的な制度案をつくる法定協議会の設置を急ぐ考えだ。法定協