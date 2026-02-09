国民民主党の榛葉賀津也幹事長は9日、記者団に対し、今回の衆院選で自民党が圧勝したことを受け、「ブレーキのない自動車みたいになる可能性がある。だからこそ謙虚にならなければいけない」と釘を刺した。さらに榛葉氏は、「国会の手続き上、参院のブレーキが利かなくなる可能性が高い」と述べた。衆院選で自民党は、衆院で過半数を獲得しただけでなく、参院で否決された予算案や法案を衆院で再可決して成立させられる3分の2の議