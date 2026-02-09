俳優阪本奨悟（32）と6人組ダンス＆ボーカルグループWATWINGの〓橋颯（27）が9日、都内で舞台「『鬼滅の刃』其ノ陸柱稽古・無限城突入」（6月13〜28日、MoN Takanawa: The Museum of Narratives Box1000）の新情報発表会に登壇した。大正時代を舞台に、主人公の少年・竈門炭治郎が鬼と化した妹を人間に戻すために鬼たちと戦う姿を描く、吾峠呼世晴氏による大人気漫画「鬼滅の刃」の舞台化6作目。2人はダブルキャストで炭治郎役