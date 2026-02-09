¡ÚNIKKE¡ß¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥ê¥³¥¤¥ë¥³¥é¥Ü¡Û 2·î12Æü～ ¼Â»ÜÍ½Äê SHIFT UP¤ÏAndroid/iOS/PCÍÑRPG¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡×¤Ë¤Æ2·î12Æü¤«¤éTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥ê¥³¥¤¥ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLie cause Recoil¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥ê¥³¥¤¥ë¡×¤è¤ê¡Ö¶ÓÌÚÀéÂ«¡×¡¢¡Ö°æ¥Î¾å¤¿¤­¤Ê¡×¡¢¡Ö¥¯¥ë¥ß¡×¤¬¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¶ÓÌÚÀéÂ«¡×¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¥¹¥Ñー