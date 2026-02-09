楽天の新外国人、カーソン・マッカスカー外野手(27)が来日した。沖縄・金武町で行われている1軍キャンプに10日の第3クールから合流する。以下、マッカスカーのコメント。長いフライトで疲れてはいますが、やっと日本に来ることができて嬉しいです。早くチームメイト、そして、イーグルスファンの皆さんとお会いするのが楽しみです。