どの色が人気？ 販売店が語るユーザーの傾向は ホンダは2026年1月29日に、原付二種スクーター「リード125」のカラーバリエーションを変更して発売しました。 リード125は、優れた実用性とスタイリッシュなデザインを特徴としています。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「リード125」新モデルです！ 画像で見る（12枚） ボディサイズは全長1845mm×全幅700mm×全高1130mm。軸距は1275mmとなり、取り回しのしやすいサイズ感を実