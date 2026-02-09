私（ミナママ、40代）は中学3年生の娘（ミナ）の母。娘同士が同じ幼稚園、小学校、中学校に通ってきた親子が3組います。ママ友たちとは、娘たちの名前をとってミナママ、セイラママ（40代）、リコママ（40代）、ハルママ（40代）と呼び合っています。ママ同士は定期的に4人でランチする仲でしたが、セイラママたちが娘たちの成績に首を突っ込むようになったので、私は嫌気がさしています。娘の高校進学を機に、私はママ友たちと距