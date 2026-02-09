ÀÅ²¬¸©Æâ¤Î8¤Ä¤Î¾®Áªµó¶è¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬¾¡Íø¤·¤¿½°µÄ±¡Áªµó¡¢°ìÌëÌÀ¤±¤¿2·î9Æü¡¢½éÅöÁª¤ò·è¤á¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î2¿Í¤Ï·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼«Ì±¤¬¸©Æâ8¾®Áªµó¶èÁ´¾¡ ½éÅöÁª2¿Í¤¬·è°Õ¿·¤¿ 3¶è»³ËÜ»á¡Ö¸¬µõ¤Ë¡×8¶è°ðÍÕ»á¡Ö·Êµ¤ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼Â´¶¤ò¡×¡áÀÅ²¬ 2·î8Æü¤Î½°±¡Áª¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢ÀÅ²¬3¶è¤Ç½éÅöÁª¤ò·è¤á¤¿»³ËÜÍµ»°¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦³ÝÀî»Ô¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ÔÌ±¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ãÀÅ²¬3¶è¤Ç½éÅöÁª ¼«Ì±ÅÞ¡¦»³ËÜÍµ»°¤µ¤ó