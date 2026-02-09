2月8日に衆議院議員選挙の投開票が行われ、新潟4区で敗れた中道改革連合・米山隆一氏が、支持者を前に敗戦の弁を述べました。 ■中道・前米山隆一氏の敗戦の弁 不徳の致すところなんですけれど、同時に選挙戦そのものは、本当に皆さんの力をいただいて、やるべきことは全部やったと思っています。そして、私は私として、訴えるべきはは全部訴えたと思っていますので、少なくとも選挙戦に関して悔いがあるわけではありません。