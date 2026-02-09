元横綱の貴乃花光司氏（53）が9日、自身のインスタグラムを更新。ぽかぽか陽気の中、愛犬とブランコでくつろぐ姿を公開した。【写真】ブランコでゆらゆら…のんびり日差しを浴びる貴乃花氏投稿で「昨日は、雪の舞い散るなか選挙に行ってまいりました」と報告。「今日はとても気持ちの良いお天気です。安らぎます」と、のんびり過ごしている様子を伝えた。また、ブランコのゆられながら景色を楽しむ動画や、愛犬と思われる2匹を