今シーズン一番の寒波で、9日の阿蘇地方などでは氷点下10度を下回る冷え込みとなりました。強い寒気と放射冷却の影響で、９日朝の県内は、多くの地点で今シーズン一番の冷え込みとなりました。阿蘇市乙姫では氷点下11.8℃と、1978年からの観測史上5番目に低い気温を記録しました。阿蘇市の遊水地では、池の水が凍り、池全体を氷が覆いつくしていました。 8日からの雪の影響もあり、県内の道路では、南阿蘇村の県道