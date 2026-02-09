各地で冷え込んだ朝 ９日（月）朝は放射冷却が強まり、福岡市‐0.9℃、熊本市‐5.6℃、佐賀市、‐3.9℃、長崎市‐1.4℃、大分市‐1.5℃、宮崎市‐3.3℃、鹿児島市‐2.1℃など、今シーズン最低を記録したところが多く出ました。１０日（火）～１１日（水祝）待望の雨 低気圧が前線を伴って通過するため、まとまった雨が降るでしょう。水不足の大地を潤す、「待望の雨」になりそうです。 、各県５か所ずつのを画像で