メ～テレ（名古屋テレビ） 衆議院選挙から一夜明け、この地方の当選者が意気込みを語りました。 三重3区では自民の元職・石原正敬氏（54）が当選しました。 民主党政権時代に外務大臣などを務め、13期目をかけて選挙に臨んだ、中道改革連合の前職・岡田克也氏（72）を破りました。 石原氏は9日朝、近鉄菰野駅前で雪が降る中、有権者にあいさつしました。 「（後援者と）『まだ信じられないよな』と。三重・北勢地