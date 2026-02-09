USB-C接続の「Jupiter」。アンバサダーは小岩井ことり サウンドアースは、Melody Wingsの第2弾IEMとして、USB-C接続の「Jupiter」を2月10日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は15,800円前後。カラーはグリーンとブラックの2色。アンバサダーに、声優・アーティストである小岩井ことりが就任した。 なお、フジヤエービックで購入すると、ケーブルクリップ