ＯＳＫ日本歌劇団が９日、大阪市内でレビュー「春のおどり」製作発表会見に出席した。同演目は１９２６年に初上演され、今年で１００周年という節目を迎える。トップスターの翼和希は「ＯＳＫ自体も紆余（うよ）曲折ある歴史を乗り越えて、今年１０４年目を迎えさせていただきます。続けることの難しさを痛感しているからこそ、できることの喜びと使命感というのは痛感している」と気持ちを引き締めた。今回は第１部でシェー