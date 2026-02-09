¥¿¥ì¥ó¥È¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬9Æü¡¢ABC¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¡Ê·îÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÌÚÂ¼°ªÍè¡Ê¤­¤é¡¢21¡á¥à¥é¥µ¥­¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤Î²÷µó¤ò»¾¤¨¤¿¡£³«²ñ¼°¤ÎÌÏÍÍ¤ò»ëÄ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾å¾Â¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¤òÎ¹¹Ô¤·¤¿ºÝ¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ç¤¤¤¤¡£º×¤ê¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¶â¡¢¶ä¡¢Æ¼¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¥¹¥Î