7人組グループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介が9日、都内で行われたメイベリン ニューヨーク ジャパンアンバサダー発表会に登壇した。【全身ショット】白のスーツ姿で登場した山田涼介山田を起用した年間キャンペーン第1弾として「メイベリンSPステイ ルミマット ファンデーション」新ビジュアル＆新CMがお披露目。実際にきょうも同商品を使用してメイクアップしており「軽さが印象的。超薄膜で、自然にカバーしてくれるナチュ