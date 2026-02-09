2月8日、全国各地で『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』B1リーグ戦第22節の12試合が行われた。 西地区3位のシーホース三河は敵地でレバンガ北海道と対戦。一進一退の攻防が続く展開で試合が進み、最終局面の第4クォーター残り10.6秒の場面で、三河の西田優大が3ポイントを沈め91－89とリードを奪う。その後追いつかれるも残り時間3.0秒から4連続得点を奪っ