À¸¥Á¥ç¥³¥¿¥ë¥ÈÍñ¡¦¥Ð¥¿¡¼¤ò¥Þ¥è¤ÇÂåÍÑ⁉¥«¥Õ¥§É÷¡Ö¥Á¥ç¥³¥Á¥ã¥ó¥¯¥¯¥Ã¥­¡¼¡×¡¿¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤ª¤ä¤ÄÆÃÊÌ¤ÊºàÎÁ¤äÆ»¶ñ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡×¥¹¥¤¡¼¥Ä¥ì¥·¥Ô¡ª¤ª²Û»Òºî¤ê¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤ÊºàÎÁ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤òÊ¤¤¹¤Î¤¬¡¢¸½Ìò¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ç£³»ÐËå¤ÎÊì¤Îemi sweets¤µ¤ó¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡×¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£¡ÖÆü¡¹¤Î¤´¤Ï¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢µ¤·Ú¤Ë¤ª²Û»Òºî¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ