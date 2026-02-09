俳優の板谷由夏が自身のInstagramを更新し、松岡昌宏とのオフショットを披露した。 【写真】キメ顔で指さす松岡昌宏と笑顔で背中にもたれかかる板谷由夏 ■板谷由夏「まさかわたしのインスタに登場する日が来るとは！」 板谷は「久しぶりにサシ飲みしました」と綴り、2枚の写真を公開。1枚目の写真は、板谷がキャップにサングラス姿の松岡の背中にもたれかかった2ショット。松岡のワイルドな佇まいと板谷の柔らかな表情が印象的