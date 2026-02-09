¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Uru¤¬¡¢¿·¶Ê ¡Öº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤ò¡× ¤ò2·î9Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£ ¢£¼ç¿Í¸ø¤¬Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿MV ¡Öº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤ò¡×¤Ï¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¼ç±é±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù¡Ê2·î20Æü¸ø³«¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤­²¼¤í¤µ¤ì¡¢ÀáÌÜ¤ËÎ©¤Ä¿Í¤Î¿´¾ð¤ËÀÅ¤«¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Á°¤Ø¿Ê¤àÇØÃæ¤ò²¡¤¹°ì¶Ê¡£ 2·î9Æü20»þ¤Ë¤Ï¡¢MV¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¬·èÄê¡£Ã«ËÜ¾­Åµ´ÆÆÄ¤¬Ã´Åö¤·¡¢¼ç±é¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¡¦ÂçÀ¾Íø¶õ¤ò·Þ¤¨¡¢³ØÀ¸