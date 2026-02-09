東洋紡 [東証Ｐ] が2月9日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.9倍の158億円に急拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の175億円→195億円(前期は105億円)に11.4％上方修正し、増益率が65.2％増→84.1％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の74.4億円→94.4億