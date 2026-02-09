日本金属 [東証Ｓ] が2月9日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は4億2700万円の黒字(前年同期は3億2400万円の赤字)に浮上し、通期計画の6億円に対する進捗率は71.2％となった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は1億7300万円の黒字(前年同期は1億5000万円の赤字)に浮上する計算になる。 直近3ヵ月