コーア商事ホールディングス [東証Ｐ] が2月9日後場(13:00)に決算を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期比1.6％増の31.1億円となり、通期計画の54.3億円に対する進捗率は57.3％に達し、5年平均の54.3％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益は前年同期比0.3％増の23.1億円とほぼ横ばいの計算になる。