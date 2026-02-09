リンテック [東証Ｐ] が2月9日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比7.8％減の198億円に減ったが、通期計画の240億円に対する進捗率は82.9％に達し、5年平均の78.9％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比9.1％減の41億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である10