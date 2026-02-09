ハンズマン [東証Ｓ] が2月9日後場(13:00)に決算を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比20.4％減の5.9億円に減り、従来の6.8％増益予想から一転して減益で着地。 併せて、通期の同利益を従来予想の16.1億円→13.5億円(前期は15.2億円)に16.1％下方修正し、一転して11.5％減益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の経常利益は