信和 [東証Ｓ] が2月9日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比93.3％増の16.7億円に拡大し、通期計画の12.4億円に対する進捗率が134.5％とすでに上回り、さらに5年平均の91.8％も超えた。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終損益は4.3億円の赤字(前年同期は1億円の黒字)に転落す