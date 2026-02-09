多木化学 [東証Ｐ] が2月9日後場(13:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比19.6％増の37.8億円に伸びたが、26年12月期は前期比19.3％減の30.5億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の80円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比12.5％減の10.8億円に減り、売上営業利益率は前年同期の9.2％→7.0％に悪化した。 株探ニュ&