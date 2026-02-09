卓球の「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は7日から8日にかけて各地で公式戦が行われ、レギュラーシーズンも終盤戦に突入。プレーオフ進出を懸けた熾烈な争いが繰り広げられている。 ■張本美＆長粼不在で難敵に勝利 今季のTリーグは各チームが20試合前後を消化しており、上位争いが佳境を迎えている。そんな中、8日に日本ペイントマレッツとのアウェー戦に臨んだのが