「阪神春季キャンプ」（９日、宜野座）阪神の新外国人、ダウリ・モレッタ投手（２９）＝前パイレーツ＝が来日後初めてライブＢＰに登板した。打者５人に対して２５球を投じ、安打性は３本。直球は高めに抜ける場面も見られたが、不規則に曲がり「魔球」と言われるというスライダーで空振りを取る場面もあった。登板後は捕手を務めた坂本と意見交換。藤川監督や、先に登板したドリスとも言葉を交わした。最速１５９キロを