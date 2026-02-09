女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が10日、第92話が放送される。登校するヘブン（トミー・バストウ）を迎えに来た錦織（吉沢亮）。松江中学の校長になりヘブンと島根の教育を盛り上げると意気込む。数日後、トキ（郄石）とヘブンは、松江を離れ熊本に行くことを説明しに、タエ（北川景子）、勘右衛門（小日向文世）の元を訪れる。