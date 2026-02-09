7人組グループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介が9日、都内で行われたメイベリン ニューヨーク ジャパンアンバサダー発表会に登壇した。ステージに設置されたドアから、新CMの世界観を思わせる羽がふわりと舞う演出でさわやかに現れた。【別カット】白スーツで笑顔を見せた山田涼介CMではカメラに向かってふわっと羽を飛ばすシーンに挑戦したが見事、一発OKだったそうで「まぁ僕なんで…（笑）冗談です」とちゃめっけたっぷりに明か